Развеян миф о роли танков в современных боях

Тактика применения танков в зоне проведения специальной военной операции изменилась из-за беспилотников, заявил NEWS.ru участник СВО, депутат Заксобрания Запорожской области, советник атамана Всероссийского казачьего общества Алексей Ясинский. По его словам, лобовые атаки сменились на более продуманные скрытые действия.

ВС РФ активно использует бронетехнику, но тактика серьезно эволюционировала. Массовые лобовые атаки уступили место более сбалансированным, продуманным и скрытым действиям. Танки — неотъемлемая часть сложного боевого организма, где все элементы взаимосвязаны. Их выдвижение на позиции, использование для поддержки пехоты или контрударов тщательно планируется, учитываются маскировка, рельеф местности и необходимость выживания на поле боя, насыщенном средствами разведки и поражения. Эра массового применения беспилотников внесла свои коррективы, — сказал Ясинский.

Он уточнил, что дроны представляют серьезную угрозу для танков, однако они не являются легкой мишенью. По словам Ясинского, современная бронетехника оснащена усиленным бронированием и специально разработанными для противодействия новым угрозам системами активной и пассивной защиты. Советник атамана объяснил, что ключевым фактором выживания танка и его эффективности стала не только техника, но и грамотная тактика.

Танки действуют не в одиночку, а в теснейшем взаимодействии с пехотой, артиллерией, средствами радиоэлектронной борьбы и комплексами прикрытия от беспилотников. Пехота прикрывает танк от ближних угроз, средства РЭБ подавляют каналы управления дронами, артиллерия и авиация подавляют противотанковые средства противника. В этом комплексном подходе, в умении родов войск действовать как единый слаженный механизм и кроется ответ на современные вызовы, — добавил Ясинский.

Ранее военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что комплиментарные оценки, которые западные издания дают российским БПЛА и беспилотным системам, являются позитивным отражением проделанной работы. По его словам, с начала СВО для реализации военных замыслов, продвижения вперед или уничтожения противника в России были предприняты колоссальные усилия по активному развитию военной беспилотной тематики.