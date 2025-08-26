День знаний — 2025
В российском регионе мужчина из-за ревности пырнул ножом свою подругу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Юрге правоохранители оперативно задержали мужчину, который жестоко избил и ранил ножом свою знакомую, сообщает «Сiбдепо». Отмечается, что злоумышленник бросил ее на остановке общественного транспорта в крови и без одежды.

Как выяснилось, между мужчиной и 38-летней женщиной возник конфликт из-за ревности. Во время ссоры он нанес ей несколько ножевых ранений в грудь, спину и предплечье. Пострадавшую срочно госпитализировали. Возбудили уголовное дело по статье о преднамеренном причинении тяжкого вреда здоровью.

Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия.

Ранее стало известно, что в Свердловской области будут судить рецидивиста за убийство матери-одиночки. Житель города Ревда Андрей Мартюшев познакомился с 37-летней Екатериной Титовой в интернете, пригласил ее на свидание и в ходе встречи совершил жестокое преступление. Женщина скончалась в результате множественных ножевых ранений.

