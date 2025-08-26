День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 14:53

Европу предупредили о серьезных последствиях провокаций в сторону России

Депутат Чепа: попытки ЕС манипулировать РФ и США грозят эскалацией на Украине

Алексей Чепа Алексей Чепа Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Попытки Евросоюза манипулировать президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом грозят эскалацией конфликта на Украине, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, угрозы канцлера Германии Фридриха Мерца ввести санкции против Москвы не смогут изменить позиции лидеров РФ и США.

Попытки Евросоюза склонить Россию сначала объявить перемирие, а потом уже сесть за стол переговоров и сформировать соглашение на условиях прекращения огня — все это в дальнейшем приведет к срыву договоренностей и неминуемо грозит дальнейшей эскалацией конфликта. Поэтому подобные [Мерцу] европейские якобы политики провоцируют только продолжение этого конфликта, который они же сами и организовали. Мы понимаем, что позиция Трампа, позиция Путина остается неизменной, — сказал Чепа.

Ранее Мерц пообещал ужесточить санкции против Москвы, если Путин и президент Украины Владимир Зеленский не встретятся в ближайшее время. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни.

Россия
Украина
США
Европа
переговоры
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
