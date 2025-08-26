Жителя Севастополя осудили за госизмену и сотрудничество с СБУ Жителя Севастополя Мыськова осудили на 14 лет за передачу данных СБУ

Жителя Севастополя Дмитрия Мыськова приговорили к 14 годам строгого режима за государственную измену, сообщили в городской прокуратуре. По данным суда, он за вознаграждение передавал украинским спецслужбам сведения о кораблях Черноморского флота и вертолетах Росгвардии.

Севастопольский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя Дмитрия Мыськова. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена). <...> Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил Мыськову 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и штрафом в размере 200 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

С июля по сентябрь прошлого года мужчину по переписке в мессенджере завербовал представитель спецподразделения ВСУ. Севастополец согласился за оплату передавать ему данные военного характера. По заданию вербовщика он сфотографировал места размещения и передвижения кораблей Черноморского флота и переслал фото для их дальнейшего использования против России. Тогда же Мыськов вступил в координируемый СБУ Telegram-канал, куда переслал видеозаписи дислокации и перемещения вертолетов Росгвардии.

Ранее в Рязанской области был арестован 16-летний подросток, являющийся приверженцем нацистской идеологии. Юноше грозит до 10 лет лишения свободы по делу о приготовлении к совершению теракта.