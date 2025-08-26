Главное историческое противоречие между поляками и украинцами — Волынская резня, которая произошла из-за действий Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) в ходе Второй Мировой войны, рассказал в разговоре с NEWS.ru политолог Юрий Бондаренко. По его словам, бандеровцы уничтожали мирное польское население самым варварским способом.

Основной камень преткновения – это Волынская резня, которая произошла во время Второй мировой войны, указал эксперт. На территориях Волыни бандеровцы уничтожили, по разным оценкам, от нескольких десятков тысяч до более ста тысяч человек. Причем, это происходило самым варварским образом: женщин распиливали живьем, детей бросали в костры. То есть, бандеровцы показали себя с самой жестокой стороны, как самые отпетые убийцы, которых боялись даже немцы. Немцы старались с ними не связываться, а поручали им самые грязные работы, — заявил Бондаренко.

Отчуждение между Польшей и Украиной происходило на протяжении нескольких лет, отметил эксперт. По его словам, это сдерживалось исключительно антироссийской политикой, риторикой и русофобией правящего класса, и ничем иным. Но сейчас начинает превалировать другое, более сильное противоречие между поляками и украинцами, основанное на диаметрально противоположных подходах к истории.

Ранее заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин заявил, что Польша будет вынуждена продолжать поддерживать Украину, несмотря на серьезные идеологические разногласия, Он выразил убежденность в том, что дисциплина НАТО для Варшавы важнее исторической памяти.