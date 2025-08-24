Цветет 60 лет без пересадки: сажайте осенью, и получите синее чудо в саду

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Это растение цветет 60 лет без пересадки и радует яркими соцветиями на протяжении нескольких месяцев в году. Сажайте его осенью, и уже весной получите синее чудо в саду.

Горечавка — настоящая жемчужина сада с удивительными голубыми цветами, которые украшают участок с мая по октябрь (в зависимости от вида). Ее главные преимущества: морозостойкость (до −34 °C у некоторых видов), способность расти на бедных почвах и долголетие.

Для осенней посадки (сентябрь-октябрь) выберите солнечное место с хорошим дренажем — идеально подойдет склон альпийской горки или приподнятая клумба. Семена смешайте с песком и рассыпьте по поверхности, слегка присыпав землей — они прорастут после естественной зимней стратификации. После посадки замульчируйте тонким слоем гравия — это защитит от вымокания и подчеркнет красоту розеток.

