24 августа 2025 в 20:30

Ароматные булочки с корицей: рецепт, от которого веет домашним уютом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Представьте: утро, чашка горячего кофе и тарелка с только что испеченными булочками, от которых по всему дому разносится волшебный аромат корицы и свежей выпечки. Эти нежные, воздушные булочки с золотистой корочкой станут любимым лакомством вашей семьи!

Для их настоящей магии на кухне вам понадобится 900 г муки, которую лучше заранее просеять для воздушности. Основу теста составят пол-литра молока комнатной температуры, 150 г сахара, 2–3 яйца (в зависимости от размера) и 100 г растопленного сливочного масла. Не забудьте про 10 г сухих дрожжей и щепотку соли — они сделают тесто идеально пышным.

Замесите мягкое эластичное тесто, дайте ему подойти в тепле дважды по часу — так булочки получатся особенно нежными. Раскатайте пласт толщиной 5–10 мм, смажьте смесью из оставшегося масла, корицы и сахара, сверните рулетом и нарежьте порционными кусочками. Выпекайте при 180 °C около 30 минут до золотистой корочки, предварительно смазав булочки взбитым яйцом.

Готовые булочки с корицей хороши как в теплом, так и в остывшем виде — их карамельный аромат и мягкая текстура покорят любого. Подавайте их к чаю, кофе или просто как сладкий перекус — они идеальны в любое время дня!

Наш классический рецепт булочек с корицей в домашних условиях покорит вас своей простотой, а готовая выпечка влюбит в себя даже гурмана.

Ранее мы делились с вами рецептом синнабонов — любителям корицы они придутся по вкусу!

рецепты
кухня
завтраки
кулинария
выпечка
Валентина Еремеева
В. Еремеева
