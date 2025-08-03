Синнабоны — идеальные булочки с первого раза! Аромат корицы на весь дом

Синнабоны — идеальные булочки с первого раза! Аромат корицы на весь дом

Синнабоны — идеальные булочки с первого раза! Аромат корицы на весь дом! Эти воздушные булочки с ароматной корицей и нежным кремом покорят вас с первого укуса. Простой рецепт гарантирует идеальный результат даже у начинающих кулинаров!

Ингредиенты для теста

Молоко тёплое — 250 мл

Дрожжи сухие — 2,5 ч. л.

Сахар — 70 г

Яйца — 2 шт.

Масло сливочное — 80 г

Соль — 1 ч.л.

Мука — 520–600 г

Для начинки и крема

Масло сливочное — 60 г

Сахар — 200 г

Корица — 3 ст. л.

Сметана — 200 г

Сахарная пудра — по вкусу

Приготовление

Смешайте молоко, дрожжи и 1 ст. л. сахара, оставьте на 10 минут до пены. Добавьте яйца, растопленное масло, соль и просеянную муку. Замесите мягкое тесто (7–10 минут), оставьте подходить на 1 час. Раскатайте пласт 0,5 см, смажьте мягким маслом. Посыпьте смесью сахара с корицей, сверните рулетом. Нарежьте на 12 частей, выложите в форму. Дайте подойти 30 минут, выпекайте 20–25 минут при 180 °C. Сверху на остывшие булочки выкладываем крем из смеси сметаны и сахарной пудры.

Ранее мы готовили творожные булочки! Нужна пачка творога, яйцо и чуть масла.