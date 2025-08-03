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03 августа 2025 в 07:00

Синнабоны — идеальные булочки с первого раза! Аромат корицы на весь дом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Синнабоны — идеальные булочки с первого раза! Аромат корицы на весь дом! Эти воздушные булочки с ароматной корицей и нежным кремом покорят вас с первого укуса. Простой рецепт гарантирует идеальный результат даже у начинающих кулинаров!

Ингредиенты для теста

  • Молоко тёплое — 250 мл
  • Дрожжи сухие — 2,5 ч. л.
  • Сахар — 70 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Масло сливочное — 80 г
  • Соль — 1 ч.л.
  • Мука — 520–600 г

Для начинки и крема

  • Масло сливочное — 60 г
  • Сахар — 200 г
  • Корица — 3 ст. л.
  • Сметана — 200 г
  • Сахарная пудра — по вкусу

Приготовление

  1. Смешайте молоко, дрожжи и 1 ст. л. сахара, оставьте на 10 минут до пены. Добавьте яйца, растопленное масло, соль и просеянную муку. Замесите мягкое тесто (7–10 минут), оставьте подходить на 1 час. Раскатайте пласт 0,5 см, смажьте мягким маслом.
  2. Посыпьте смесью сахара с корицей, сверните рулетом. Нарежьте на 12 частей, выложите в форму. Дайте подойти 30 минут, выпекайте 20–25 минут при 180 °C. Сверху на остывшие булочки выкладываем крем из смеси сметаны и сахарной пудры.

Ранее мы готовили творожные булочки! Нужна пачка творога, яйцо и чуть масла.

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простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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