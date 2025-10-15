Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 18:38

Манные оладьи — пышные и высокие: с этим рецептом вы забудете о плоских оладушках

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

С этим рецептом вы забудете о плоских оладушках. Манные оладьи всегда получаются пышными и высокими. Секрет успеха в том, что манка впитывает лишнюю влагу и не дает тесту расплываться, делая оладьи по-настоящему крупными и аппетитными!

Вам понадобится: 2 стакана кефира, 2 яйца, 5 ст. л. манной крупы, 4 ст. л. муки, 2 ст. л. сахара, 1/2 ч. л. соды, щепотка соли и растительное масло для жарки. Смешайте кефир с яйцами, сахаром и солью, затем добавьте манку и оставьте на 20 минут для набухания. После этого всыпьте муку с содой и тщательно перемешайте — тесто должно получиться густым как сметана. Выкладывайте ложкой на хорошо разогретую сковороду с маслом и жарьте на среднем огне под крышкой по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Вкус оладий получается нежным и слегка сладким, с приятной крупинчатой текстурой от манки, а внутри они остаются воздушными и пористыми. Эти оладьи особенно хороши со сметаной, медом или вареньем, а их пышность сохраняется даже после остывания.

Ранее стало известно, как приготовить яблочные пирожки с лавашом вместо теста: быстро, просто и дешево.

