Быстро, просто и дешево: яблочные пирожки с лавашом вместо теста

Яблочные пирожки с лавашом вместо теста — это гениальный рецепт для тех, кто хочет приготовить вкусный десерт без возни с тестом. Быстро, просто, вкусно и дешево!

Вкус пирожков получается невероятным: хрустящий лаваш напоминает слоеное тесто, а нежная яблочная начинка с корицей создает идеальный баланс сладости и аромата.

Рецепт: разрежьте лист армянского лаваша на квадраты размером 15×15 см. Для начинки нарежьте 3 яблока мелкими кубиками, обжарьте на сливочном масле с 2 ст. л. сахара и 1 ч. л. корицы до мягкости. В центр каждого квадрата выложите остывшую начинку, заверните конвертиком. Обжарьте пирожки на сковороде с двух сторон до золотистой корочки или запеките в духовке при 200 °C 10–15 минут.

Эти пирожки хороши как горячими, так и холодными с чаем. Они готовятся быстрее, чем традиционная выпечка, требуют минимум ингредиентов и получаются даже у начинающих кулинаров.

