Министерство внутренних дел Великобритании заключило контракт на 7,5 млн фунтов стерлингов (около 800 млн рублей) на закупку оборудования для хранения тел в случае массовых жертв, сообщил обозреватель норвежского издания Steigan Джим Фергюсон. Речь идет о поставках палаток, мобильных моргов и холодильных камер, способных вместить до 700 тел.

Министерство внутренних дел Великобритании без лишнего шума подписало контракты на установку палаток для массовых смертей, мобильных моргов и холодильных камер, способных вместить до 700 тел, — говорится в материале.

Согласно контракту, система должна быть развернута в течение нескольких дней после возникновения кризисной ситуации. По мнению обозревателя, власти готовятся к событиям с большим количеством жертв, но не информируют общественность о причинах таких приготовлений.

Аналитик раскритиковал действия правительства, указав, что секретность вокруг контракта порождает подозрения. Он напомнил, что во время пандемии власти уже не справились с кризисом, что привело к тысячам неоправданных смертей.

