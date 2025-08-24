Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 21:17

Великобритания готовится к массовым жертвам

Steigan: Великобритания массово закупает мобильные морги и холодильные камеры

Фото: Han Yan/Xinhua/Global Look Press

Министерство внутренних дел Великобритании заключило контракт на 7,5 млн фунтов стерлингов (около 800 млн рублей) на закупку оборудования для хранения тел в случае массовых жертв, сообщил обозреватель норвежского издания Steigan Джим Фергюсон. Речь идет о поставках палаток, мобильных моргов и холодильных камер, способных вместить до 700 тел.

Министерство внутренних дел Великобритании без лишнего шума подписало контракты на установку палаток для массовых смертей, мобильных моргов и холодильных камер, способных вместить до 700 тел, — говорится в материале.

Согласно контракту, система должна быть развернута в течение нескольких дней после возникновения кризисной ситуации. По мнению обозревателя, власти готовятся к событиям с большим количеством жертв, но не информируют общественность о причинах таких приготовлений.

Аналитик раскритиковал действия правительства, указав, что секретность вокруг контракта порождает подозрения. Он напомнил, что во время пандемии власти уже не справились с кризисом, что привело к тысячам неоправданных смертей.

Ранее волна протестов против размещения нелегальных мигрантов в отелях охватила Великобританию. 26 июля сотни демонстрантов с национальными флагами вышли к гостиницам в Норидже, Лидсе и других городах, требуя их закрытия. Полиция предотвращала столкновения между противниками миграции и защитниками прав мигрантов.

Европа
Великобритания
закупки
контракты
морги
холодильники
жертвы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскрыли, когда начнут действовать новые правила в сфере труда
Репетиция воздушной части военного парада в Пекине попала на видео
Названо число участков в РФ для голосования на выборах в парламент Молдавии
Александр Емельяненко раскрыл свою пагубную зависимость
Российские военные нанесли серьезный удар по ВСУ в районе Красноармейска
Готовлю помидоры с розмарином и цедрой — они всегда улетают первыми
Стало известно о тяжелых боях у Торского в ДНР
Гости из Саудовской Аравии пострадали при ДТП с BMW в центре Москвы
В центре Москвы автомобиль BMW протаранил микроавтобус с детьми
Одна страна пообещала поставлять в Россию больше техники и автомобилей
Дуров дал оценку своему аресту французской полицией
Великобритания готовится к массовым жертвам
Группа студентов утонула на популярном египетском курорте
В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты
Пугачева поздравила с наградой от Зеленского музыканта из рядов ВСУ
В Венгрии жестко ответили Зеленскому на слова об ударе по «Дружбе»
Дроны выпотрошили войска врага: ситуация на фронтах СВО вечером 24 августа
В Минске простились с легендарным «Фантазером»
Дежурные войска отразили атаку ВСУ на российский регион
Огромный оползень на Аляске спровоцировал мощнейшее цунами
Дальше
Самое популярное
Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»
Общество

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.