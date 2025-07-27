Волна протестов против мигрантов захлестнула страну в Европе В Великобритании прошли акции протеста против размещения нелегалов в гостиницах

Волна акций протеста против размещения нелегальных мигрантов в гостиницах распространяется по всей Великобритании, сообщает The Daily Telegraph. По информации издания, 26 июля сотни людей с флагами вышли к отелям в Норидже, Лидсе, Ноттингемшире, Саутгемптоне (Хэмпшир) и других городах, требуя их закрытия. Полиция предотвращала столкновения между протестующими и активистами, защищающими мигрантов.

Новые митинги запланированы в Борнмуте (Дорсет) и Саутгемптоне на юге страны, а также в Саттон-ин-Эшфилде (Ноттингемшир), Вулвергемптоне (Западный Мидлендс), Олтрингеме (Большой Манчестер) и Эппинге (Эссекс). Поводом стал инцидент в Эппинге, где 38-летнего мигранта обвинили в домогательствах к 14-летней девочке. После этого десятки людей вышли к отелю, в котором проживали мигранты, требуя их закрытия. Были задержаны 18 человек, семи из них предъявлены обвинения.

По данным МВД, в 2025 году число мигрантов, прибывших через Ла-Манш, выросло на 48% по сравнению с прошлым годом. Всего с января в страну въехало почти 20 тысяч нелегалов. Отмечается, что в 210 отелях по всей стране размещены 32 тысячи иностранцев.

Ранее следствие в Москве ходатайствовало об аресте супружеской пары, организовавшей в своей квартире на Мытной улице нелегальный хостел для мигрантов. 23 июля там произошел пожар, в результате которого один человек погиб, 10 пострадали.