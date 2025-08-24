Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 20:29

Стало известно, когда смогут эвакуировать тело альпинистки Наговицыной

Альпинист Ищенко: эвакуировать тело Наговицыной с пика Победы смогут в июле 2025

Фото: Valeriy Kudryashov/Global Look Press

Эвакуировать тело российской альпинистки Натальи Наговицыной будет возможно только в июле 2026 года, сообщил мастер спорта России по альпинизму, обладатель звания «Снежный Барс» и жетона «Спасение в горах» Александр Ищенко. По его словам, которые приводит РИА Новости, сезон восхождений на эту вершину открыт лишь с июля по август.

На пике Победы сезон восхождений уже завершен, поэтому добраться до места, где сорвалась российская альпинистка, можно будет только с открытием нового сезона восхождений — это июль. Зима в горы приходит быстро, поэтому на пик Победы поднимаются с июля по август, — поделился Ищенко.

Эксперт отметил, что пик Победы коварен не только сложностью восхождения, но и спуска с него. Он рассказал, что в 2019 году в тех горах сорвался альпинист из его группы, Сергей Войличенко. Были попытки эвакуировать тело мужчины, но ночной снегопад вызвал лавину. С тех пор, добавил Ищенко, «Серега где-то там в горах живет».

Ранее член Федерации альпинизма России Анна Пиунова сообщала, что на пике Победы в Киргизии 25 августа должна быть хорошая погода, и это будет последний ясный день в этом сезоне для попытки эвакуации. По ее словам, на вершину, где застряла россиянка Наталья Наговицына, отправят дрон, который снимет местность.

Россия
альпинисты
эвакуация
тела
горы
