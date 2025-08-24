Отпугивает нематод и долго цветет: разбросайте семена на грядку в сентябре

Этот цветок — незаменимый помощник в саду, сочетающий декоративность с практической пользой. Растение долго цветет яркими оранжево-желтыми цветами до самых заморозков и отпугивает вредителей (нематод, колорадских жуков).

Календула — природный антисептик. Посаженная рядом с овощами она снижает риск грибковых заболеваний, а ее корни оздоравливают почву.

Для осенней посадки (сентябрь-октябрь) выберите солнечное место с рыхлой почвой. Разбросайте семена гнездами на грядку по 3–4 штуки на глубину 1–2 см с расстоянием 20 см, присыпьте землей. После первых заморозков замульчируйте торфом. Весной календула взойдет раньше сорняков, а зацветет уже в июне. Не требует ухода кроме полива в засуху, размножается самосевом и цветет до снега.

