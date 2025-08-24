Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Смоленская область подверглась атаке украинских БПЛА

Российские средства ПВО сбили девять беспилотников над Смоленской областью

Средства противовоздушной обороны уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов над Смоленской областью, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале. Оперативные действия военных позволили избежать жертв и повреждений инфраструктуры.

Благодаря работе наших военнослужащих пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены. На места падения обломков направлены оперативные службы, — указал Анохин.

Анохин призвал жителей проявлять бдительность и не приближаться к обнаруженным частям БПЛА. О подобных находках необходимо немедленно сообщать в экстренные службы по номеру 112. Губернатор также рекомендовал доверять только официальным источникам информации для получения достоверных сведений о ситуации в регионе.

Ранее сообщалось, что системы ПВО нейтрализовали 10 украинских БПЛА в районе порта Усть-Луга в Ленинградской области. Губернатор региона Александр Дрозденко написал, что падение обломков одного из дронов вызвало возгорание на территории нефтетерминала. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Пожар на объекте инфраструктуры был оперативно локализован.

