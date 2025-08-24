Смоленская область подверглась атаке украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов над Смоленской областью, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале. Оперативные действия военных позволили избежать жертв и повреждений инфраструктуры.

Благодаря работе наших военнослужащих пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены. На места падения обломков направлены оперативные службы, — указал Анохин.

Анохин призвал жителей проявлять бдительность и не приближаться к обнаруженным частям БПЛА. О подобных находках необходимо немедленно сообщать в экстренные службы по номеру 112. Губернатор также рекомендовал доверять только официальным источникам информации для получения достоверных сведений о ситуации в регионе.

Ранее сообщалось, что системы ПВО нейтрализовали 10 украинских БПЛА в районе порта Усть-Луга в Ленинградской области. Губернатор региона Александр Дрозденко написал, что падение обломков одного из дронов вызвало возгорание на территории нефтетерминала. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Пожар на объекте инфраструктуры был оперативно локализован.