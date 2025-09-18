В России предрекли массовые лишения гражданства в ближайшем будущем

После принятия закона о лишении гражданства в России будут часто прибегать к этому виду наказания, поделился мнением в разговоре с NEWS.ru руководитель Центра правовой помощи мигрантам Вадим Коженов. Он добавил, что сейчас перечень оснований для лишения приобретенного гражданства расширен до 80 статей.

Сейчас приняли закон о лишении гражданства. Там, если не ошибаюсь, 80 статей, за которые можно лишить гражданства, если оно было приобретено. Соответственно, будут какие-то массовые, списочные лишения, — сказал Коженов.

Он добавил, что сейчас преступность среди мигрантов гораздо ниже, чем среди местных жителей. Коженов привел статистику МВД: иностранцы совершили за год около 40 тысяч преступлений, а это всего 2% от их общего числа.

Ранее более 110 тысяч человек вышли на улицы Лондона, чтобы принять участие в массовых шествиях крайне правых против нелегальной миграции Unite the Kingdom («Объедини королевство»). Сообщается, что для точного подсчета протестующих используются записи с вертолетов. Противник миграции Томми Робинсон (настоящее имя — Стивен Кристофер Яксли-Леннон) заявил в соцсети X, что за мероприятием онлайн наблюдали миллионы людей.