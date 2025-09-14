Над Смоленской областью уничтожено 12 дронов ВСУ Анохин: силы ПВО за ночь и утро уничтожили 12 БПЛА над Смоленской областью

За ночь и утро над Смоленской областью системы противовоздушной обороны нейтрализовали 12 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Украине, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале. По его словам, инфраструктура осталась неповрежденной, никто из местных жителей не получил травм.

Сегодня наш регион вновь подвергся атаке украинских БПЛА. В течение ночи и утром силами ПВО уничтожено 12 дронов над территорией Смоленской области. На месте работают оперативные службы, — проинформировал Анохин.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 14 сентября силы ПВО сбили над регионами России и акваторией Азовского моря 80 украинских БПЛА. Массированная атака была совершена на Брянскую область — там уничтожено 30 дронов. Над Крымом ликвидировано 15 беспилотников, над Калужской областью — 10. Еще пять дронов перехватили в Новгородской области, три — над акваторией Азовского моря и два — в Ленинградской области. По одному БПЛА сбили над Орловской, Рязанской и Ростовской областями.

До этого сообщалось, что за сутки российские системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 340 украинских беспилотников и три реактивных снаряда, выпущенных из американской системы HIMARS. Уничтожение воздушных целей произошло в различных регионах страны.