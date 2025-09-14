Украинский кинорежиссер и сценарист Олег Сенцов возглавил батальон ВСУ, передает издание «Фокус». Он был приговорен к 20 годам тюрьмы за подготовку теракта в Крыму, но после обмена пленными в 2019 году вышел на свободу и пошел служить в территориальную оборону Украины.

Сенцов является режиссером и продюсером фильмов «Номера», «Гамер» и «Носорог». В качестве актера она снялся в последнем. Сенцов родился в 1976 году в Симферополе.

Ранее стало известно, что подполковник Сейдамет Османов назначен командиром 115-й бригады ВСУ. Ранее он служил в 36-й бригаде морской пехоты Вооруженных сил Украины, которая сложила оружие в Мариуполе в 2022 году. Предыдущего командира бригады Дениса Билыка сняли с должности. Под его руководством подразделение понесло поражение в боях за Зеленый Гай и Боровскую Андреевку.

Также стало известно, что в телефонах сдавшихся в плен украинских военнослужащих обнаружены видео, на которых запечатлены обстрелы автомобилей с гражданскими. На записях видно, как военные открывают огонь по машинам с белыми лентами, в салонах которых находятся мирные люди разных возрастов с личными вещами.