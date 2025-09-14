Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 09:50

Приснилась собственная смерть? Узнайте точное значение

К чему снится своя смерть? К чему снится своя смерть? Фото: Shutterstock/FOTODOM

К чему снится собственная смерть? Различные сонники сходятся во мнении, что этот образ редко предвещает физическую кончину. Чаще он символизирует конец определенного жизненного этапа, глубокие внутренние изменения и скорое духовное перерождение. Такой сон может означать избавление от старых проблем, вредных привычек или токсичных отношений.

Важно вспомнить детали:

  • смерть от болезни сулит освобождение от груза прошлого;

  • гибель в катастрофе — неожиданные резкие перемены;

  • спокойный уход естественной смертью — мудрое принятие неизбежного.

К чему снится собственная смерть мужчине? Такое сновидение часто трактуется как знак скорого карьерного роста, завершения сложного проекта или радикальной сферы деятельности. Это символ ухода от старого образа себя, что в конечном итоге ведет к укреплению авторитета и нового начала.

В случае с женщинами многие сонники связывают подобный сюжет с личной жизнью. Для женщины это может символизировать окончание трудностей, перерождение чувств в существующих отношениях или полный разрыв с прошлым партнером для начала новой жизни. Нередко сон предвещает избавление от переживаний и обретение внутренней гармонии.

Ранее мы рассказали, к чему снится смерть отца.

сонник
сны
сновидения
сон
смерти
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.