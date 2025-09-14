Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 сентября 2025 в 10:27

Кадыров раскрыл, кто должен отвечать за поступки детей

Кадыров дал обещание требовать ответ с родителей за поступки детей

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Родители должны нести ответственность за поступки своих детей в соответствии с местными обычаями, подчеркнул глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости. Такое заявление прозвучало в контексте апрельского инцидента в Ачхой-Мартане, где житель напал с ножом на сотрудников ДПС и был ликвидирован ответным огнем. Кадыров отметил, что в республике созданы все условия для безопасной жизни, поэтому радикальные проявления не имеют оправдания.

Согласно нашим обычаям, родители должны отвечать за поступки своих детей. В наших семьях всегда было принято, что отец знает, чем занимается сын или дочь, — заявил он.

Глава Чечни пояснил, что ответственные родители понимают эти требования, а остальные «услышали» его предупреждение. Также Кадыров уже заявлял о необходимости выдворения из республики родственников организаторов и исполнителей нападения на правоохранителей.

Ранее лидер Чеченской Республики сообщил о своем включении более чем в 30 санкционных списков различных стран. По его словам, под ограничения также подпали члены его семьи, включая мать.

Рамзан Кадыров
дети
родители
Чечня
