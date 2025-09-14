Наемник из США оказался в затруднительном положении после службы в ВСУ

Американский наемник Джейсон Родригес, воевавший в составе Интернационального легиона территориальной обороны Украины, вернулся на родину и начал собирать деньги на реабилитацию и лечение, пишет ТАСС. Он получил сотрясение мозга, перелом лодыжки, пулевые ранения бедра и правой стопы.

Родригес отправился на Украину в 2023 году и вступил в подразделение «Альфа». По его словам, он занимал должность командира взвода. Позднее мужчина создал фонд для помощи украинским ветеранам.

Ранее он заявлял, что проживает во Львове, а в дальнейшем рассчитывает получить вид на жительство. Осенью американец решил вернуться на родину. Дома бывший военнослужащий ВСУ активно ведет социальные сети и занимается общественной деятельностью.

До этого стало известно, что японские наемники воюют на стороне ВСУ. Об этом заявил пленный украинский военный. Украинец рассказал, что среди иностранных бойцов он встретил поляков, колумбийца, американца, немца, ирландца и четверых японцев. Пленный также добавил, что украинцам запрещалось лично общаться с иностранными наемниками.