Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 11:49

Наемник из США оказался в затруднительном положении после службы в ВСУ

Американский наемник уехал с Украины и начал собирать деньги на лечение

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Американский наемник Джейсон Родригес, воевавший в составе Интернационального легиона территориальной обороны Украины, вернулся на родину и начал собирать деньги на реабилитацию и лечение, пишет ТАСС. Он получил сотрясение мозга, перелом лодыжки, пулевые ранения бедра и правой стопы.

Родригес отправился на Украину в 2023 году и вступил в подразделение «Альфа». По его словам, он занимал должность командира взвода. Позднее мужчина создал фонд для помощи украинским ветеранам.

Ранее он заявлял, что проживает во Львове, а в дальнейшем рассчитывает получить вид на жительство. Осенью американец решил вернуться на родину. Дома бывший военнослужащий ВСУ активно ведет социальные сети и занимается общественной деятельностью.

До этого стало известно, что японские наемники воюют на стороне ВСУ. Об этом заявил пленный украинский военный. Украинец рассказал, что среди иностранных бойцов он встретил поляков, колумбийца, американца, немца, ирландца и четверых японцев. Пленный также добавил, что украинцам запрещалось лично общаться с иностранными наемниками.

наемники
ВСУ
реабилитация
ранения
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.