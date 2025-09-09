Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 08:45

Стало известно об участии наемников из Японии в боях на Украине

Наемники из Японии приняли участие в украинском конфликте на стороне ВСУ

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Японские наемники принимают участие в конфликте на стороне ВСУ, заявил пленный украинский военнослужащий на видео, которое предоставил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По словам украинца, которые приводит РИА Новости, он столкнулся с иностранными наемниками, когда проходил базовую общевойсковую подготовку в Черкасской области.

Было два поляка. Колумбиец один, американец один, германец один и ирландец один. Еще четыре японца, — подчеркнул 49-летний уроженец Винницкой области.

Мужчина признался, что иностранцы запомнились ему своим внешним видом. Так, ирландец был худой и бородатый, а американец — с татуировкой на шее. Колумбиец был полным и смуглым, а японцы — невысокого роста. Все они носили форму расцветки «мультикам», добавил военнопленный.

Он уточнил, что личное общение иностранцев с украинцами было запрещено, хотя они жили рядом. При этом наемников всегда первыми пропускали на стрельбы.

Они всегда первые, потому что они, типа, иностранцы, — заключил пленный.

Ранее американский наемник Бенджамин Рид заявил, что командование ВСУ целенаправленно набирает в свои ряды неонацистов и лиц с криминальными наклонностями. Особое внимание он уделил присутствию в рядах формирований людей, разыскиваемых правоохранительными органами своих стран.

До этого стало известно, что на данный момент в рядах ВСУ находятся около 20 тысяч иностранцев-наемников. При этом в армию Украины до сих пор прибывают новые солдаты из других стран. Все чаще среди наемников стали появляться люди без боевого опыта, пожилые, а также списанные по состоянию здоровья ветераны ВС США.

ВСУ
наемники
Япония
Украина
