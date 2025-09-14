«Остудят горячие головы»: Кнутов об «Искандерах» под Калининградом

Российские комплексы «Искандер», размещенные в Калининградской области недалеко от польской границы, способны остудить горячие головы НАТО, считает военный эксперт Юрий Кнутов. В беседе с aif.ru он не исключил, что они потребуются в ответ на провокации вдоль границы с Россией.

Мы напоминаем горячим головам НАТО, что у нас есть такие комплексы современного оружия, есть средства поражения, которые позволяют эффективно уничтожать противника, причем в реальных боевых условиях, что доказано специальной военной операцией, — пояснил эксперт.

Ранее начальник Генштаба Белоруссии Павел Муравейко заявил, что республика готова реагировать на любые провокации в ходе совместных с Россией учений «Запад-2025». Он отметил, что учения носят исключительно оборонительный характер и направлены на улучшение координации между армиями союзных государств.

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не угрожала другим странам, в том числе европейским. Наоборот, это НАТО продвигалась к российским границам, пояснил он.