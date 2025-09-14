Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 сентября 2025 в 10:54

Назван победитель боксерского «боя века» между Кроуфордом и Альваресом

Кроуфорд одолел Альвареса в боксерском бое и стал абсолютным чемпионом мира

Сауль (Канело) Альварес и Теренс Кроуфорд Сауль (Канело) Альварес и Теренс Кроуфорд Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мексиканец Сауль (Канело) Альварес проиграл в боксерском «бое века» спортсмену из США Теренсу Кроуфорду. В итоге американец стал абсолютным чемпионом мира во второй средней весовой категории (до 76,2 кг), передает «Чемпионат».

Отмечается, что поединок состоялся в Лас-Вегасе США. Он продлился 12 раундов и завершился единогласным решением судей (116-112; 115-113; 115-113). Для американца бой стал первым в третьей весовой категории. Кроуфорд остается непобежденным: на его счету 42 победы, 31 из которых он добыл нокаутом.

Ранее бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Григорий Дрозд сравнил бокс с классической музыкой. По его словам, этот вид спорта так же вечен, как произведения великих композиторов. Именно в боксе спортсмены совершают исторические подвиги, которые помнят еще десятилетия, уточнил экс-чемпион.

Также спортсмен назвал условие для возвращения на ринг — он готов провести разовый поединок. По словам боксера, выход на ринг практически невозможен, но если это будет «разовая история», то за 200–300 млн рублей «можно было бы подумать».

