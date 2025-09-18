Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 19:37

Путин подробно рассказал о ситуации на фронте

Володин: Путин подробно рассказал лидерам думских фракций о ситуации на фронте

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подробно рассказал лидерам думских фракций о ситуации в зоне СВО, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, которые приводит ТАСС, российский лидер поделился с ними данной информацией во время закрытой части встречи.

Президент уже в закрытой части очень подробно рассказал о текущей ситуации, в том числе на фронте, — отметил Володин.

Ранее Путин отмечал, что важнейшими задачами для России остаются победа в СВО и стабилизация демографической обстановки. Он подчеркнул, что всегда стоит задумываться о том, как то или иное решение повлияет на жизнь семей с детьми и к каким последствиям приведет.

Также глава государства сообщил, что на линии боевого соприкосновения в зоне СВО находятся свыше 700 тысяч российских военнослужащих. По его словам, государство должно поддерживать тех, кто вернулся с фронта, и их родственников.

