Путин назвал две ключевые задачи для России Путин: победа в СВО и улучшение демографии являются главными задачами для России

На сегодняшний день важнейшими задачами для государства остаются победа в специальной военной операции и стабилизация демографической обстановки, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций. Он отметил, что всегда стоит задуматься о том, как то ли иное решение повлияет на жизнь семей с детьми и к каким последствиям приведет.

Какое бы решение ни принимали, всегда подумайте, пожалуйста: как это отразится на жизни семей с детьми? К чему это приведет? Потому что от этого зависит решение ключевой задачи. Кроме победы в рамках СВО. Ключевая задача — это демографическая, — прокомментировал глава государства.

Ранее Путин подтвердил, что программа семейной льготной ипотеки будет продолжена. Он также отметил важность сохранения льготной ставки по ипотеке для определенных категорий граждан и территорий.

До этого Путин выразил поддержку инициативе о возвращении Волгограду его исторического названия — Сталинград. Он отметил, что решение этого вопроса следует рассматривать на региональном уровне. С предложением вернуть городу имя, под которым он известен в истории, выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Также он предложил установить памятник Дзержинскому.