23 августа 2025 в 14:00

Не боится русской зимы и выдержит до –34°C! Многолетник-любимчик моего сада

Аквилегия Pink Petticoat: нежность в розовых тонах! Её махровые цветки, напоминающие пышные балетные пачки, окрашены в нежно-розовые тона с кремовыми прожилками и изящными белыми кончиками лепестков. Каждый бутон словно соткан из тончайшего шелка, а форма цветка с многослойными оборками придает ему сходство с викторианскими нижними юбками — отсюда и романтичное название «розовая юбчонка».

Этот сорт аквилегии не только красив, но и удивительно вынослив. Растение образует компактный куст высотой 60–70 см с густой сине-зеленой листвой, которая сохраняет декоративность даже после цветения. Pink Petticoat предпочитает полутенистые места, где её лепестки не выгорают под прямым солнцем, и хорошо дренированную плодородную почву. Как и другие аквилегии, этот сорт отличается морозостойкостью (выдерживает до –34 °C) и легко адаптируется к условиям средней полосы России.

Цветение длится с мая по июнь, наполняя сад нежным ароматом и привлекая бабочек и пчел. После увядания бутонов рекомендуется обрезать цветоносы, чтобы предотвратить самосев и сохранить аккуратный вид куста. Растение прекрасно смотрится в групповых посадках с хостами, папоротниками или дицентрой, а также в качестве акцента в романтичных миксбордерах.

При всей своей аристократичной внешности Pink Petticoat не требует сложного ухода. Достаточно умеренного полива в засуху и ежегодного мульчирования органикой для поддержания питательности почвы. Этот сорт устойчив к болезням, но в сырую погоду может поражаться мучнистой росой — для профилактики важно избегать застоя воды.

Аквилегия Pink Petticoat — это не просто цветок, а настоящее воплощение садовой поэзии, которое будет радовать вас годами, не требуя взамен больших усилий.

Ранее сообщалось о многолетнике, который украсит ваш сад цветами-жемчужинками.

