Посадите один раз и получите цветущий ковер на годы: сеять осенью в грунт

Посадите этот многолетник один раз, и получите цветущий ковер на годы. Это красивое растение с крупными цветами всех оттенков розового, белого и малинового. Сеять нужно осенью сразу в грунт.

Лаватера (хатьма) — идеальное растение для «ленивых» садоводов: морозостойкая (до -25°C), засухоустойчивая и цветущая с июня до заморозков без особого ухода. Ее мощная корневая система привлекает пчел и устойчивая к ветрам. Лаватера не требует подкормок, полива только в засуху и прекрасно размножается самосевом.

Для осенней посадки (октябрь) выберите солнечное место с дренированной почвой. Семена посейте в бороздки глубиной 1 см, присыпьте землей и замульчируйте торфом. Весной всходы прореживают, оставляя 20-25 см между растениями.

