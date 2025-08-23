Переговоры Путина и Трампа на Аляске
23 августа 2025 в 13:00

Осенняя подкормка клубники после пересадки: успейте сделать в сентябре

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Осенняя подкормка клубники после пересадки: успейте сделать в сентябре! Пересадка клубники — ответственный этап, но без грамотной осенней подкормки кусты могут не раскрыть свой потенциал. Правильное питание помогает растениям укорениться, укрепить иммунитет и успешно перезимовать. Эксперты предупреждают: ключевая ошибка — внесение азотных удобрений в первый месяц после пересадки. Это провоцирует рост листвы в ущерб развитию корневой системы.

Поэтапная схема подкормки:

  1. Через 10–14 дней после пересадки — фосфорно-калийные составы. Монофосфат калия (1 ч. л. на 10 л воды) или настой золы (200 г на 10 л, настаивать 24 часа) стимулируют корнеобразование и повышают стрессоустойчивость. Норма полива — 1 л под куст.
  2. Спустя месяц — органические удобрения. Настой коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20) обеспечивают сбалансированное питание без риска ожога корней. Свежий навоз исключен — он содержит агрессивные соединения.
  3. В сентябре — укрепляющая обработка. Раствор золы с добавлением 5 капель йода на 10 л воды защищает от грибковых заболеваний. Дополнительно можно использовать стимуляторы корнеобразования («Корневин») и антистрессовые препараты («Эпин»).

Важно: борная кислота (1 г на 10 л) применяется только для опрыскивания после полного укоренения — она стимулирует закладку цветочных почек. Все подкормки вносятся в предварительно увлажненную почву, строго в рекомендованных дозировках. Пересадка без последующего питания не даёт желаемых результатов — растения истощаются и плохо переносят зиму.

Ранее мы рассказывали, как вырастить урожай без химии! 9 лучших подкормок для овощей — быстро и натурально.

