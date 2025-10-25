Пеку за 12 минут и худею: обалденный клубничный рулет — некалорийная вкусняшка на скорую руку

Если вы любите сладкое, но стараетесь беречь фигуру — этот рецепт создан для вас. Клубничный ПП-рулет получается настолько нежным и ароматным, что трудно поверить, сколько в нем пользы. Он тает во рту, не оставляя тяжести, а самое приятное — всего 130 калорий на 100 граммов. А готовится он быстрее, чем вы успеете заварить чай — выпекать нужно всего 12 минут!

Для теста берут 3 яйца, 50 г рисовой и 30 г пшеничной цельнозерновой муки или обычной, немного подсластителя и разрыхлитель. Масса получается легкой, воздушной, а если добавить пару капель натурального красителя и немного пюре из клубники, корж приобретет аппетитный розовый оттенок. Выпекается он всего 10–12 минут при 180 градусах — и получается тонким, мягким, эластичным.

Для начинки смешивают 200 г творожного сыра, 150 г мягкого творога и 100 г свежей клубники. Получается густой нежный крем с легкой кислинкой и свежим ягодным ароматом. Остуженный корж смазывают кремом, сворачивают в рулет и убирают в холодильник. Через полчаса можно наслаждаться без зазрения совести — фигура останется стройной, а настроение взлетит до небес.

