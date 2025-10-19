Шоколадные кексы с горячей тающей начинкой: рецепт для похудения из простых продуктов. Они скрывают внутри горячую начинку, которая тает во рту! Идеальный десерт для тех, кто следит за питанием, но не готов отказываться от настоящих шоколадных удовольствий. Всего 155 ккал в одной порции.

Ингредиенты

Мука рисовая или обычная — 150 г

Кефир — 150 мл

Яйцо — 1 шт. + 1 белок

Какао-порошок — 40 г

Масло кокосовое или сливочное — 10 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Подсластитель — по вкусу

Ореховая паста без сахара и горький шоколад — для начинки

Приготовление

Смешайте кефир с яйцами и разрыхлителем. Добавьте просеянную муку с какао, растопленное кокосовое масло и подсластитель. Замесите густое шоколадное тесто. Разложите 2/3 теста по формочкам, сделайте углубление и положите 1 ч. л. выбранной начинки. Накройте оставшимся тестом. Выпекайте 25–30 минут при 180 °C. Подавайте теплыми, когда начинка особенно нежная и текучая!

