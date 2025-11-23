Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 08:46

Превращаю простые ингредиенты в идеальные маффины — сытные, мягкие и с тягучей начинкой внутри

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эти маффины — универсальное решение для сытного завтрака, перекуса на работе или легкого ужина. Они остаются мягкими и свежими несколько дней, что делает их идеальной едой навынос.

100 г ветчины и 100 г твердого сыра нарезаю небольшими кубиками. В глубокой миске взбиваю 100 г размягченного сливочного масла со щепоткой сахара, солью и перцем по вкусу. Добавляю 150 мл молока и снова взбиваю.

Всыпаю 300 г муки, 10 г разрыхлителя и вбиваю 3 яйца, замешиваю однородное тесто ложкой. Добавляю нарезанные ветчину и сыр, аккуратно перемешиваю, чтобы равномерно распределить. Раскладываю тесто по формочкам, заполняя их на 2/3 объема. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 30 минут до золотистого цвета.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
