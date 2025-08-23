Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Россиянам рассказали, когда выгоднее всего покупать iPhone

Экономист Разуваев: iPhone выгоднее покупать, пока крепкий рубль

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рубль может ослабнуть на 10–20% к концу 2025 года, поэтому россиянам нужно покупать электронику, включая iPhone, пока национальная валюта сохраняет относительную крепость, заявил «Газете.Ru» экономист Александр Разуваев. Он также уточнил, что можно ждать снятия санкций, но пока неясно, когда это произойдет.

Покупать нужно сейчас, пока рубль еще крепкий. Я думаю, что до конца года он упадет на 10–20%. Соответственно, и ценник вырастет. Мы, конечно, все верим в снятие санкций, что не будет серого импорта. Но я не знаю, когда это будет. Может, в следующем году, — сказал эксперт.

При этом Разуваев отметил, что эпоха, когда люди демонстрировали статус через дорогие телефоны, осталась в прошлом. Он подчеркнул, что сегодня смартфон воспринимается как функциональный прибор, а не предмет роскоши. Разуваев добавил, что стоимость гаджета не должна превышать среднемесячную зарплату, которая в Москве составляет около 170 тысяч рублей, а в целом по России — примерно 100 тысяч. Экономист предупредил, что с ожидаемым ослаблением рубля импортная техника значительно подорожает, и посоветовал выбирать устройства с необходимым набором функций и надежностью.

Ранее выяснилось, что корпорация Apple начала переговоры с российскими властями о выполнении требований нового законодательства относительно предустановки магазина RuStore. В случае достижения договоренностей заблокированные приложения российских банков могут вернуться в App Store.

