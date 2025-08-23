Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В деле о гибели футболиста Ерошевича появилась новая деталь

Следователи ужесточили статью по делу о гибели футболиста Ерошевича

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следствие ужесточило статью по делу о гибели футболиста любительского клуба «Русская община Щелково» Арсения Ерошевича, сообщили в пресс-службе СУ СК по Подмосковью. Уголовное дело теперь расследуется по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности.

По данному факту в следственном отделе по Щелково ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека), — указано в сообщении.

Ранее стало известно о смерти Ерошевича. Спортсмен был в коме. До этого его избили мигранты в подмосковном Щелково.

В «Русской общине» сообщили, что сначала юноша и его оппонент один на один разбирались друг с другом, но затем на помощь иностранцу пришли товарищи. Отмечается, что за несколько дней полицейским и дружинникам удалось разыскать порядка 10 участников конфликта.

До этого юрист Михаил Салкин заявил, что участников драки, в результате которой был избит футболист «Русской общины», могут привлечь к ответственности за хулиганство по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Он отметил, что подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы. Если нанесенные травмы принесли тяжкий вред здоровью, то срок наказания увеличится до 10 лет.

