20 августа 2025 в 12:45

Юрист раскрыл, что грозит мигрантам за избиение футболиста «Русской общины»

Юрист Салкин: избившим футболиста «Русской общины» грозит до 10 лет тюрьмы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Участников драки, в результате которой был избит 20-летний футболист любительского клуба «Русская община Щелково», могут привлечь к ответственности за хулиганство по части 2 статьи 213 УК РФ, заявил NEWS.ru юрист, правозащитник Михаил Салкин. Он отметил, что подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы. Если нанесенные травмы принесли тяжкий вред здоровью, то срок наказания увеличится до 10 лет.

Обычно приговоры выносят со сроками два — четыре года в зависимости от признания или не признания вины и заглаживания вреда. Если выяснится, что нанесенные травмы принесли тяжкий вред здоровью, то тому, кто причинил такие травмы, может светить ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью со сроком до десяти лет лишения свободы. Если же в результате травмы пострадавший скончается, то возможно и усиление квалификации содеянного до причинения тяжкого вреда, повлекшего за собой смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Тут уже наказание может достигать 15 лет лишения свободы, — сказал Салкин.

Ранее мигранты из Подмосковья сильно избили участника футбольного клуба «Русская община». Сначала юноша и его оппонент один на один разбирались друг с другом, но затем на помощь иностранцу подоспели товарищи. По информации «Русской общины», молодой человек находится в больнице с тяжелыми травмами. У него диагностированы множественные переломы, разрыв гортани, открытый перелом черепа и гематома головного мозга. За несколько дней полицейским и дружинникам удалось разыскать порядка 10 участников конфликта.

