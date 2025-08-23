Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Избитый мигрантами футболист Арсений Ерошевич умер, не выходя из комы

Футболист клуба «Русская община» Арсений Ерошевич, которого избили в подмосковном Щелково, скончался, пишет РЕН ТВ со ссылкой на его сестру. Спортсмен был в коме.

Травмы он получил во время драки с мигрантами. У Ерошевича были диагностированы множественные переломы, разрыв гортани, открытый перелом черепа и гематома головного мозга.

Об избиении Ерошевича мигрантами стало известно 19 августа. В «Русской общине» сообщили, что сначала юноша и его оппонент один на один разбирались друг с другом, но затем на помощь иностранцу пришли товарищи. Отмечается, что за несколько дней полицейским и дружинникам удалось разыскать порядка 10 участников конфликта.

Юрист Михаил Салкин ранее заявил, что участников драки, в результате которой был избит футболист «Русской общины», могут привлечь к ответственности за хулиганство по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Он отметил, что подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы. Если нанесенные травмы принесли тяжкий вред здоровью, то срок наказания увеличится до 10 лет.

