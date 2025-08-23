Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Лавров напомнил об опыте покойного Вышинского в «украинских застенках»

Лавров: Вышинский выдержал репрессии Киева, но не предал идеалы

Кирилл Вышинский Кирилл Вышинский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский испытал жестокость репрессивной системы Киева, но не предал свои идеалы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в телеграмме с соболезнованиями, опубликованной на сайте ведомства. Министр добавил, что вклад журналиста в формирование общественного понимания процессов на Украине сложно переоценить.

С глубоким прискорбием узнал о кончине Кирилла Валериевича. Ушел из жизни мужественный и самоотверженный человек, выдающийся журналист и общественный деятель, бесконечно преданный своей профессии и верный своим убеждениям, — говорится в тексте.

Вышинский скончался на 59-м году жизни из-за последствий тяжелой болезни утром 23 августа. Он работал корреспондентом «Вестей» на Украине с 2006 по 2014 год, после чего стал главным редактором «РИА Новости Украина» (2014–2018). В 2018 году был задержан в Киеве, а в сентябре 2019 года освобожден и вернулся в Россию в рамках обмена заключенными.

Главный редактор RT и «России сегодня» Маргарита Симоньян выразила соболезнования по случаю смерти Вышинского. Она назвала журналиста мужественным человеком, «отсидевшим за свои ценности».

