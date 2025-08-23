Лавров напомнил об опыте покойного Вышинского в «украинских застенках» Лавров: Вышинский выдержал репрессии Киева, но не предал идеалы

Исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский испытал жестокость репрессивной системы Киева, но не предал свои идеалы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в телеграмме с соболезнованиями, опубликованной на сайте ведомства. Министр добавил, что вклад журналиста в формирование общественного понимания процессов на Украине сложно переоценить.

С глубоким прискорбием узнал о кончине Кирилла Валериевича. Ушел из жизни мужественный и самоотверженный человек, выдающийся журналист и общественный деятель, бесконечно преданный своей профессии и верный своим убеждениям, — говорится в тексте.

Вышинский скончался на 59-м году жизни из-за последствий тяжелой болезни утром 23 августа. Он работал корреспондентом «Вестей» на Украине с 2006 по 2014 год, после чего стал главным редактором «РИА Новости Украина» (2014–2018). В 2018 году был задержан в Киеве, а в сентябре 2019 года освобожден и вернулся в Россию в рамках обмена заключенными.

Главный редактор RT и «России сегодня» Маргарита Симоньян выразила соболезнования по случаю смерти Вышинского. Она назвала журналиста мужественным человеком, «отсидевшим за свои ценности».