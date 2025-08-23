«Отсидевший за ценности»: Симоньян о смерти Кирилла Вышинского

Главный редактор RT и «России сегодня» Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале выразила соболезнования по случаю смерти исполнительного директора медиагруппы Кирилла Вышинского. Она напомнила, что журналист пережил арест в СИЗО на Украине после задержания по обвинению в госизмене.

Умер наш журналист Кирилл Вышинский. Мужественный человек, отсидевший за свои ценности — за наши ценности, <...> не сломавшийся, мощный, — написала Симоньян.

Вышинский скончался на 59-м году жизни из-за последствий тяжелой болезни утром 23 августа. Он работал корреспондентом «Вести» на Украине с 2006 по 2014 год, после чего стал главным редактором «РИА Новости — Украина» (2014–2018). В 2018 году был задержан в Киеве, а в сентябре 2019 года освобожден и вернулся в Россию в рамках обмена заключенными.

Ранее стало известно о смерти заслуженной артистки России актрисы Валентины Костюковой. Она скончалась на 82-м году жизни. Костюкова родилась 8 октября 1943 года по пути в концлагерь, в плену тогда находились ее родители и две сестры. Она работала в театрах Дрогобыча, Смоленска, Братска и Ставрополя.