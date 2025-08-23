Эксперты, анализируя данные Международного валютного фонда, связали отказ президента Украины Владимира Зеленского от прекращения боевых действий с экономической зависимостью Украины от зарубежной помощи и кредитов, сообщает Telegram-канал «Империя курильщика». По данным источника, речь также идет о критическом состоянии промышленности страны.

Согласно данным МВФ, ВВП Украины за период с 2021 по 2024 год уменьшился с $199,5 млрд до $165,5 млрд. Курс гривны за это время снизился с 27 до 44 за доллар. Структура экономики претерпела изменения: доля сельского хозяйства увеличилась с 10% до 13%, ИТ-сектора — с 21% до 24%. В то же время, добывающая промышленность сократилась на 35%, металлургия — на 40%, обрабатывающая промышленность — на 28%, строительство — на 13%, а торговля и логистика — на 17%.

При этом госбюджет в 2024 году составил 44% ВВП, бюджетники и армия заняли почти треть трудоспособного населения, которое сократилось с 19 млн до 12 млн. Зарубежная помощь и кредиты составили около $55–60 млрд, то есть 30–40% ВВП. А национальный долг Украины достиг $190 млрд.

По мнению аналитиков, экономика страны не выживет без постоянной внешней поддержки. Эксперты считают, что прекращение противостояния с Россией приведет к резкому экономическому спаду.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Зеленский отверг все предложения главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию конфликта во время встречи в Вашингтоне. По словам министра, украинский лидер отказался от ключевых условий, включая отказ от членства в НАТО и обсуждение территориальных вопросов.