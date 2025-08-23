Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 23:19

Перечислены условия, на которых Украина получит гарантии безопасности

Юрист Барнс: у Киева потребуют выполнения трех условий для гарантий безопасности

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Предоставление Украине международных гарантий безопасности возможно лишь при соблюдении трех условий, заявил в социальной сети Х американский политический обозреватель и юрист Роберт Барнс. В защиту своей позиции он привел конкретные исторические прецеденты, связанные с Бельгией, Австрией и Лаосом.

Барнс изложил три фундаментальных требования, основанных на опыте прошлого. По его словам, история доказывает необходимость выполнения всех условий для получения подобных гарантий. По мнению юриста, Украина может рассчитывать на них, только приняв статус нейтрального государства без размещения войск НАТО и вступления в Альянс.

Страна, которой предоставляется гарантия, должна согласиться на: 1) нейтралитет; 2) отсутствие иностранных войск и 3) неприсоединение, — написал он.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол, член совета по внешней и оборонной политике Александр Крамаренко заявил, что пятая статья Вашингтонского договора, который, по сути, является уставом НАТО, на самом деле сформулирована двусмысленно. Он обратил внимание, что участники Альянса не обязаны вступать в конфликт в случае нападения на одного из членов военно-политического союза.

Украина
гарантии
НАТО
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Евпатий Коловрат: что пророчат белки, вороны и туманы 24 августа
Пелагея пропустила собственный концерт в Выборге
Более полусотни БПЛА уничтожили на регионами России
В Индии сделали резкое «предложение» Западу из-за России
Очевидцы сообщили о серии взрывов в Белгородской области
В РФПИ напомнили, как западные СМИ обвиняли Россию в подрыве «СП»
Российскому кино предсказали возвращение к корням после СВО
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 24 августа 2025 года
Увлечение Маском, новая любовь, забвение: где сейчас Александр Руцкой
«Мы упали»: спасатель рассказал о «посадке» борта при спасении альпинистки
Терроризм, иноагентство, секс с детьми: в чем обвиняют блогера Маркаряна
Российский аэропорт временно прекратил работу
Необычное лечо с яблоками и корицей — лучший рецепт сезона
«Безумие!»: Макрона раскритиковали за идею о войсках для Украины
В ОП предположили, как продавцы вейпов будут скрывать свой бизнес
Складываю кабачки и апельсин в кастрюлю — результат изумляет
Перечислены условия, на которых Украина получит гарантии безопасности
Как собрать ребенка в 1-й класс: полный список
Российские авиакомпании вынужденно корректируют расписание рейсов
Французский политик назвал силы, которые нужно перебросить на Украину
Дальше
Самое популярное
Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами
Общество

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.