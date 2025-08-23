Перечислены условия, на которых Украина получит гарантии безопасности Юрист Барнс: у Киева потребуют выполнения трех условий для гарантий безопасности

Предоставление Украине международных гарантий безопасности возможно лишь при соблюдении трех условий, заявил в социальной сети Х американский политический обозреватель и юрист Роберт Барнс. В защиту своей позиции он привел конкретные исторические прецеденты, связанные с Бельгией, Австрией и Лаосом.

Барнс изложил три фундаментальных требования, основанных на опыте прошлого. По его словам, история доказывает необходимость выполнения всех условий для получения подобных гарантий. По мнению юриста, Украина может рассчитывать на них, только приняв статус нейтрального государства без размещения войск НАТО и вступления в Альянс.

Страна, которой предоставляется гарантия, должна согласиться на: 1) нейтралитет; 2) отсутствие иностранных войск и 3) неприсоединение, — написал он.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол, член совета по внешней и оборонной политике Александр Крамаренко заявил, что пятая статья Вашингтонского договора, который, по сути, является уставом НАТО, на самом деле сформулирована двусмысленно. Он обратил внимание, что участники Альянса не обязаны вступать в конфликт в случае нападения на одного из членов военно-политического союза.