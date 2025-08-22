В России развеяли масштабный миф о пятой статье НАТО

Пятая статья Вашингтонского договора, который по сути является уставом НАТО, на самом деле сформулирована двусмысленно, заявил на пресс-конференции «От Аляски до Вашингтона и далее. Перспективы мира между Россией и Украиной» чрезвычайный и полномочный посол, член совета по внешней и оборонной политике Александр Крамаренко. Он обратил внимание, что участники Альянса не обязаны вступать в конфликт в случае нападения на одного из членов военно-политического союза.

Там есть два абзаца, один из которых предполагает, что нападение на одного из членов НАТО будет считаться нападением на всех. А второе — там нет автоматизма. Там сказано, что каждая страна-член Альянса будет принимать решение о том, как ей помочь той стране, которая стала объектом агрессии, — объяснил Крамаренко.

Он также выразил надежду, что если украинский конфликт выльется за пределы территории страны, США не предпочтут роль стороннего наблюдателя. При этом он констатировал, что Европа не готова к прямому конфликту с Россией, и страны региона сами об этом говорят «почти на каждом углу».

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что США и Венгрия исключают возможность вступления Украины в блок. При этом он отметил готовность Альянса вооружать и организовывать подготовку Вооруженных сил Украины.