Семья украинца Виктора Домино, которого насильно мобилизовали сотрудники ТЦК, восемь месяцев не могла с ним связаться, оставаясь в неведении, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, лишь позже сестре военнослужащего удалось выяснить, что брат признан пропавшим без вести после «мясного штурма» под Юнаковкой в Сумской области.

Больше полугода о нем ничего не было известно, и только в июле сестре сообщили, что он «пропал без вести» под Юнаковкой. <…> За восемь месяцев родственникам не дали ни единой возможности связаться с Виктором, которого в итоге отправили в «мясной штурм», где он, вероятнее всего, и погиб, — рассказал источник.

Ранее глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил, что число провокаций в ВСУ со стороны насильно мобилизованных солдат стремительно возрастает. По его словам, многие украинцы намеренно идут на конфликт, чтобы привлечь внимание российских военных и сдаться в плен, так как были призваны под угрозой расправы и не хотят участвовать в боях.