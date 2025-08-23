Переговоры Путина и Трампа на Аляске
23 августа 2025 в 21:53

Президент ЮАР обсудил с Зеленским и Макроном урегулирование на Украине

Президент ЮАР Сирил Рамафоса провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Финляндии Александром Стуббом, во время которых обсуждалось урегулирование конфликта на Украине, сообщили в канцелярии южноафриканского лидера. Европейские политики изложили свои позиции и подчеркнули роль ЮАР в посредничестве.

Во всех обсуждениях европейские лидеры открыто поделились своими взглядами, высоко оценили роль ЮАР во взаимодействии с обеими сторонами конфликта и заверили президента Рамафосу в твердой решимости поддерживать усилия, направленные на завершение [конфликта], — говорится в заявлении.

Южноафриканский лидер поддержал проведение двусторонних и трехсторонних встреч при участии Украины, России и США. Он также подчеркнул необходимость продолжения диалога для поиска мирных решений.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что европейские лидеры совместно с Зеленским саботируют переговорный процесс, превращая его в фарс. Он назвал провокационными заявления о возможном размещении иностранных войск на Украине и поставках дальнобойных ракет, расценив это как шаг к эскалации.

