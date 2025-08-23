Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 23:28

В ОП предположили, как продавцы вейпов будут скрывать свой бизнес

Член ОП Машаров: продавцы вейпов после запрета могут мимикрировать под кальянные

Жидкость для вейпа Жидкость для вейпа Фото: Shutterstock/FOTODOM

Продавцы вейпов могут придумать несколько способов обхода закона после введения запрета на реализацию такой продукции на государственном уровне, заявил в беседе с ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. По его мнению, производители и продавцы будут искать различные лазейки, включая работу под видом кальянных и клубов «парения».

В последние годы вейпы стали настолько популярны среди молодежи и несовершеннолетних, что производители и продавцы вейпов будут искать всевозможные лазейки в случае принятия закона о запрете вейпов. Как вариант, они будут мимикрировать под кальянные и различные клубы «парения», — указал Машаров.

Он подчеркнул необходимость создания четкого механизма контроля за реализацией запретительных мер. Также нужно сохранять строгий регуляторный режим для классической табачной продукции, несмотря на возможные утверждения о ее меньшем вреде по сравнению с вейпами.

Машаров добавил о необходимости продолжения пропаганды вреда вейпов. Пока же эта продукция используется недобросовестными продавцами для формирования модного среди детей образа.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о планах рассмотреть в течение двух месяцев законопроект о полном запрете продажи вейпов и жидкостей к ним. Инициатива была поддержана президентом Владимиром Путиным после обращения главы Нижегородской области Глеба Никитина.

вейпы
запреты
законы
методы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Евпатий Коловрат: что пророчат белки, вороны и туманы 24 августа
Пелагея пропустила собственный концерт в Выборге
Более полусотни БПЛА уничтожили на регионами России
В Индии сделали резкое «предложение» Западу из-за России
Очевидцы сообщили о серии взрывов в Белгородской области
В РФПИ напомнили, как западные СМИ обвиняли Россию в подрыве «СП»
Российскому кино предсказали возвращение к корням после СВО
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 24 августа 2025 года
Увлечение Маском, новая любовь, забвение: где сейчас Александр Руцкой
«Мы упали»: спасатель рассказал о «посадке» борта при спасении альпинистки
Терроризм, иноагентство, секс с детьми: в чем обвиняют блогера Маркаряна
Российский аэропорт временно прекратил работу
Необычное лечо с яблоками и корицей — лучший рецепт сезона
«Безумие!»: Макрона раскритиковали за идею о войсках для Украины
В ОП предположили, как продавцы вейпов будут скрывать свой бизнес
Складываю кабачки и апельсин в кастрюлю — результат изумляет
Перечислены условия, на которых Украина получит гарантии безопасности
Как собрать ребенка в 1-й класс: полный список
Российские авиакомпании вынужденно корректируют расписание рейсов
Французский политик назвал силы, которые нужно перебросить на Украину
Дальше
Самое популярное
Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами
Общество

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.