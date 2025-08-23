В ОП предположили, как продавцы вейпов будут скрывать свой бизнес Член ОП Машаров: продавцы вейпов после запрета могут мимикрировать под кальянные

Продавцы вейпов могут придумать несколько способов обхода закона после введения запрета на реализацию такой продукции на государственном уровне, заявил в беседе с ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. По его мнению, производители и продавцы будут искать различные лазейки, включая работу под видом кальянных и клубов «парения».

В последние годы вейпы стали настолько популярны среди молодежи и несовершеннолетних, что производители и продавцы вейпов будут искать всевозможные лазейки в случае принятия закона о запрете вейпов. Как вариант, они будут мимикрировать под кальянные и различные клубы «парения», — указал Машаров.

Он подчеркнул необходимость создания четкого механизма контроля за реализацией запретительных мер. Также нужно сохранять строгий регуляторный режим для классической табачной продукции, несмотря на возможные утверждения о ее меньшем вреде по сравнению с вейпами.

Машаров добавил о необходимости продолжения пропаганды вреда вейпов. Пока же эта продукция используется недобросовестными продавцами для формирования модного среди детей образа.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о планах рассмотреть в течение двух месяцев законопроект о полном запрете продажи вейпов и жидкостей к ним. Инициатива была поддержана президентом Владимиром Путиным после обращения главы Нижегородской области Глеба Никитина.