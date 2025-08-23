Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 23:01

Французский политик назвал силы, которые нужно перебросить на Украину

Меланшон: на Украину нужно перебросить только миротворцев ООН

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Безопасность на Украине должна обеспечиваться исключительно миротворческими силами ООН, заявил в интервью BFMTV основатель партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон. Такой подход, по его мнению, будет способствовать мирному урегулированию конфликта.

Эта идея прозвучала в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о том, что европейские союзники якобы хотят ввести свои войска на Украину. Американский лидер уточнил, что при нем военный контингент США отправлен не будет.

Меланшон подчеркнул, что присутствие сил Североатлантического альянса не поможет найти путь к миру. В качестве рабочего примера успешной миссии он привел операцию ООН в Ливане, где несут службу французские военные.

Я скажу вам, кто должен отправиться на место. Это войска ООН. Итак, должны ли в составе ООН быть французы? Да, как, например, в Ливане, где есть миротворческие силы, — сказал политик.

Ранее сообщалось, что турецкое руководство допускает возможность участия своих военных в потенциальной миротворческой операции на Украине. Решающим условием для этого станет наличие четко определенных задач и мандата для международного контингента.

Франция
Украина
ООН
миротворцы
