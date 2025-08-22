Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами! Морозник, известный также как рождественская роза, — удивительный корневищный многолетник из семейства лютиковых. Это горное растение, природный ареал которого охватывает Европу, Среднюю Азию и Средиземноморье. Его главная особенность — уникальная морозостойкость и необычные сроки цветения: в южных регионах России он распускается зимой, а в Средней полосе — в апреле-мае, когда большинство растений только пробуждаются.

Морозник украшает сад кожистыми пальчатыми листьями, сохраняющими зелень даже под снегом, и изящными чашевидными цветами. Палитра включает белые, кремовые, зеленоватые, розовые, красные и бордовые оттенки, встречаются как простые, так и махровые формы.

Оптимальное время для посадки: сажать морозник лучше ранней осенью (сентябрь — начало октября) или ранней весной после схода снега. Осенняя посадка предпочтительнее — растение успевает укорениться до морозов и зацветает следующей весной.

Особенности выращивания: растение идеально подходит для посадки под листопадными деревьями и кустарниками, в миксбордерах и рокариях. Предпочитает полутень и хорошо дренированные почвы. Важно помнить: все части растения ядовиты, поэтому работы следует проводить в перчатках.

Морозник отличается долговечностью и с годами образует живописные куртины, становясь главным украшением весеннего сада. При правильном выборе места он десятилетиями растет без пересадки, не требуя особого ухода.

Ольга Шмырева
