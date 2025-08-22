Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 07:30

Можно сеять в зиму! Многолетник-гигант с душистыми цветами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Можно сеять в зиму! Многолетник-гигант с душистыми цветами! Яркий и неприхотливый люпин — прекрасное решение для сада, которое можно смело сеять в сентябре. Это многолетнее растение из семейства бобовых украсит участок высокими (до 1 метра) стройными цветоносами с эффектными синими соцветиями длиной до 45 см. Каждое соцветие состоит из многочисленных душистых цветков размером около 2 см, создающих впечатляющую картину в начале июня. Цветение продолжается до 40 дней, радуя глаз насыщенными красками.

Люпин отличается особой выносливостью: он светолюбив, но легко мирится с легкой полутенью, хорошо развивается на любых нетяжелых почвах с слабокислой реакцией (pH 5,5–6,0). Размножается растение семенами, причем эксперты рекомендуют проводить посев именно под зиму — это позволяет семенам пройти естественную стратификацию и дать дружные весенние всходы.

В ландшафтном дизайне люпин великолепно смотрится в групповых посадках на дальнем плане, у живой изгороди или в комбинации с другими многолетниками на смешанных клумбах. Его способность адаптироваться к разным условиям и минимальные требования к уходу делают его идеальным выбором как для опытных садоводов, так и для новичков. Посадив люпин однажды, вы сможете годами наслаждаться его обильным цветением и строгой красотой.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
