Необычное лечо с яблоками и корицей — лучший рецепт сезона

Ароматное лечо на зиму с яблоком и корицей — это удивительное сочетание овощей и фруктов, в котором классический вкус заготовки обогащен мягкой сладостью яблок и тонким пряным акцентом корицы. Такой рецепт порадует своей оригинальностью и станет изюминкой зимнего стола.

Для приготовления понадобится 1,2 килограмма спелых мясистых томатов, 3 сладких болгарских перца, 1 крупное яблоко кислого сорта, 1 луковица, 2 столовые ложки растительного масла, 1 чайная ложка соли, 2 чайные ложки сахара, 2 столовые ложки яблочного уксуса и небольшой кусочек корицы или ½ чайной ложки молотой пряности.

Томаты измельчают в пюре, перец нарезают полосками, яблоко очищают и трут на крупной терке, а лук нарезают тонкими полукольцами. В кастрюле разогревают масло, слегка обжаривают лук, затем добавляют томатное пюре и тушат около 10 минут. После этого закладывают перец, яблоко, соль, сахар и варят на слабом огне 20 минут. За 5 минут до готовности кладут корицу и вливают уксус.

Готовое лечо с яблоком и корицей раскладывают по стерилизованным банкам и сразу закатывают. После остывания заготовка приобретает насыщенный аромат, а вкус получается гармоничным — кисло-сладкие яблоки смягчают томатную кислоту, а корица придает пикантность и теплую пряность.

Такое лечо можно подавать как гарнир к мясу и птице, использовать как соус к макаронам или рису либо наслаждаться им как самостоятельным овощным блюдом.

