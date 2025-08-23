Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 23:45

Необычное лечо с яблоками и корицей — лучший рецепт сезона

Лечо Лечо Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматное лечо на зиму с яблоком и корицей — это удивительное сочетание овощей и фруктов, в котором классический вкус заготовки обогащен мягкой сладостью яблок и тонким пряным акцентом корицы. Такой рецепт порадует своей оригинальностью и станет изюминкой зимнего стола.

Для приготовления понадобится 1,2 килограмма спелых мясистых томатов, 3 сладких болгарских перца, 1 крупное яблоко кислого сорта, 1 луковица, 2 столовые ложки растительного масла, 1 чайная ложка соли, 2 чайные ложки сахара, 2 столовые ложки яблочного уксуса и небольшой кусочек корицы или ½ чайной ложки молотой пряности.

Томаты измельчают в пюре, перец нарезают полосками, яблоко очищают и трут на крупной терке, а лук нарезают тонкими полукольцами. В кастрюле разогревают масло, слегка обжаривают лук, затем добавляют томатное пюре и тушат около 10 минут. После этого закладывают перец, яблоко, соль, сахар и варят на слабом огне 20 минут. За 5 минут до готовности кладут корицу и вливают уксус.

Готовое лечо с яблоком и корицей раскладывают по стерилизованным банкам и сразу закатывают. После остывания заготовка приобретает насыщенный аромат, а вкус получается гармоничным — кисло-сладкие яблоки смягчают томатную кислоту, а корица придает пикантность и теплую пряность.

Такое лечо можно подавать как гарнир к мясу и птице, использовать как соус к макаронам или рису либо наслаждаться им как самостоятельным овощным блюдом.

Ранее мы поделились рецептом лечо по-азиатски.

лечо
яблоки
домашние заготовки
еда
Анна Скворцова
А. Скворцова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Евпатий Коловрат: что пророчат белки, вороны и туманы 24 августа
Пелагея пропустила собственный концерт в Выборге
Более полусотни БПЛА уничтожили на регионами России
В Индии сделали резкое «предложение» Западу из-за России
Очевидцы сообщили о серии взрывов в Белгородской области
В РФПИ напомнили, как западные СМИ обвиняли Россию в подрыве «СП»
Российскому кино предсказали возвращение к корням после СВО
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 24 августа 2025 года
Увлечение Маском, новая любовь, забвение: где сейчас Александр Руцкой
«Мы упали»: спасатель рассказал о «посадке» борта при спасении альпинистки
Терроризм, иноагентство, секс с детьми: в чем обвиняют блогера Маркаряна
Российский аэропорт временно прекратил работу
Необычное лечо с яблоками и корицей — лучший рецепт сезона
«Безумие!»: Макрона раскритиковали за идею о войсках для Украины
В ОП предположили, как продавцы вейпов будут скрывать свой бизнес
Складываю кабачки и апельсин в кастрюлю — результат изумляет
Перечислены условия, на которых Украина получит гарантии безопасности
Как собрать ребенка в 1-й класс: полный список
Российские авиакомпании вынужденно корректируют расписание рейсов
Французский политик назвал силы, которые нужно перебросить на Украину
Дальше
Самое популярное
Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами
Общество

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.