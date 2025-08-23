Рогов фразой «сине-желтая тряпка» ответил Зеленскому на слова о России Рогов обвинил Зеленского во лжи после слов об украинском флаге в новых регионах

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал ложью заявление президента Украины Владимира Зеленского, что жители новых российских регионов якобы берегут украинский флаг. По его словам, утверждения главы государства не имеют ничего общего с действительностью, передает РИА Новости.

Зеленский живет в мире каких-то иллюзий и лжи. Никто к сине-желтой тряпке не относится с уважением, потому что это символ долгого унижения во времена нахождения в составе Украины, — подчеркнул Рогов.

Ранее флаг России площадью 2000 квадратных метров развернули в центре Мариуполя. Для того чтобы растянуть знамя по площади, понадобилось несколько десятков человек. Министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров отметил, что триколор водружается в разных населенных пунктах, селах, администрациях, школах, домах.

Ранее переселенцы с Украины провели в Симферополе флешмоб «Россия объединяет», посвященный Дню государственного флага. Как сообщил глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев Олег Бондаренко, событие является символом патриотизма и уважения к государственной символике.