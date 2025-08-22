Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 09:30

Завтрак за 10 минут! Творожные пончики «Нежность»: 5 ингредиентов и мука

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Обожаю творожные десерты и сегодня хочу поделиться с вами рецептом невероятно нежных пончиков, которые готовятся в духовке. Это настоящая находка для тех, кто любит воздушную выпечку, но не хочет возиться с жаркой в масле. Пончики получаются такими мягкими и пушистыми, что просто тают во рту.

Для их приготовления нам понадобятся творог жирностью 9% — 250 граммов, четыре яйца, 650 граммов муки, 60 граммов сахара, половина чайной ложки разрыхлителя и половина чайной ложки уксуса. Для подачи подготовим сахарную пудру.

Первым делом разогреем духовку до 180 градусов. Пока она нагревается, застелем противень пергаментной бумагой. В большую миску выкладываем творог, добавляем яйца, сахар. Тщательно все перемешиваем миксером или блендером до однородной массы.

Теперь гасим соду уксусом и добавляем получившуюся смесь в творожную массу. Перемешиваем. Просеиваем 550 граммов муки с разрыхлителем и постепенно вводим мучную смесь в творожную массу. Замешиваем тесто.

Выкладываем тесто на поверхность, присыпанную мукой. Раскатываем его в валик и делим на 24 равные части. Из каждой части формируем шарик. Выкладываем шарики на противень, оставляя между ними расстояние примерно в два сантиметра.

Отправляем наши пончики в духовку и выпекаем 20–25 минут до золотистой корочки. Готовые пончики перекладываем на решетку, чтобы они остыли, а затем щедро посыпаем сахарной пудрой.

Готовые пончики можно подать с сахарной пудрой, медом, вареньем или шоколадной пастой. А если хотите удивить гостей, сделайте несладкие пончики и подайте их с паштетом или сливочным сыром — получится оригинальная закуска.

Такие пончики станут отличным началом дня или приятным дополнением к чаю. Они не только вкусные, но и гораздо полезнее жареных аналогов.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

рецепты
пончики
кулинария
завтраки
творог
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры, как пехоту ВСУ «разрывает» на границе России
Инфекционист объяснила устойчивость одной бактерии
Российский кинокритик сменил гражданство
Туристы сбежали из Пицунды после обеда в столовой времен СССР
Эксперты начали обследование домов Камчатки после землетрясения
Физик предложил силовикам «дуэль» после задержания на месторождении урана
Супругов-спортсменов отстранили от соревнований из-за одного решения
Теряетесь в рецептах? Выбирайте свой идеальный вариант яблочного повидла!
Родителям дали советы, как обезопасить детей от мошенников
В России резко подорожали сборы ребенка в школу
Политолог высказался о приглашении России в НАТО
ФАБ-3000 «размазала» штаб бригады ВСУ с двумя наградами от Зеленского
Полицейские устроили погоню со стрельбой за тремя подростками на «Приоре»
В ДНР задержали причастных к подрывам автомобилей чиновников агентов Киева
Политолог объяснил, почему детей мигрантов надо учить в школах
В Израиле сообщили о важном решении по ХАМАС и сектору Газа
В Европе нашли способ «купить» Трампа и поменять его мнение по Украине
Депутат рассказал, почему релокантам не место в госорганах
Киев уличили в превращении своих посольств в Африке в оружейные базы
Школьникам разрешили нарушить запрет на телефоны в некоторых случаях
Дальше
Самое популярное
Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!
Общество

Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.