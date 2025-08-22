Завтрак за 10 минут! Творожные пончики «Нежность»: 5 ингредиентов и мука

Обожаю творожные десерты и сегодня хочу поделиться с вами рецептом невероятно нежных пончиков, которые готовятся в духовке. Это настоящая находка для тех, кто любит воздушную выпечку, но не хочет возиться с жаркой в масле. Пончики получаются такими мягкими и пушистыми, что просто тают во рту.

Для их приготовления нам понадобятся творог жирностью 9% — 250 граммов, четыре яйца, 650 граммов муки, 60 граммов сахара, половина чайной ложки разрыхлителя и половина чайной ложки уксуса. Для подачи подготовим сахарную пудру.

Первым делом разогреем духовку до 180 градусов. Пока она нагревается, застелем противень пергаментной бумагой. В большую миску выкладываем творог, добавляем яйца, сахар. Тщательно все перемешиваем миксером или блендером до однородной массы.

Теперь гасим соду уксусом и добавляем получившуюся смесь в творожную массу. Перемешиваем. Просеиваем 550 граммов муки с разрыхлителем и постепенно вводим мучную смесь в творожную массу. Замешиваем тесто.

Выкладываем тесто на поверхность, присыпанную мукой. Раскатываем его в валик и делим на 24 равные части. Из каждой части формируем шарик. Выкладываем шарики на противень, оставляя между ними расстояние примерно в два сантиметра.

Отправляем наши пончики в духовку и выпекаем 20–25 минут до золотистой корочки. Готовые пончики перекладываем на решетку, чтобы они остыли, а затем щедро посыпаем сахарной пудрой.

Готовые пончики можно подать с сахарной пудрой, медом, вареньем или шоколадной пастой. А если хотите удивить гостей, сделайте несладкие пончики и подайте их с паштетом или сливочным сыром — получится оригинальная закуска.

Такие пончики станут отличным началом дня или приятным дополнением к чаю. Они не только вкусные, но и гораздо полезнее жареных аналогов.

